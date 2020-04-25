Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для бизнеса

Российский премьер Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для бизнеса, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Предложения до 30 апреля должны предоставить в правительство Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав. Среди других поручений — обеспечение стимулирующих выплат студентам 4-х и 5-х курсов медвузов, которые работают с зараженными коронавирусом, разработка рекомендаций для граждан с целью снижения распространения коронавируса во время майских праздников и сокращение сроков сертифицирования зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких.

В России из-за пандемии коронавируса до 1 мая продлен режим нерабочих дней. В соответствии с ним многие предприятия закрыты, ресторанам и кафе разрешено работать только навынос и на доставку, а граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне говорила о необходимости продлить жесткие ограничения еще как минимум на две недели. При этом власти Калининградской области объявили об открытии с 29 апреля непродовольственных магазинов, а с 4 мая — парикмахерских и салонов красоты. В этом регионе подтвержден 210 случаев заражения коронавирусом, 49 человек выздоровели, один скончался.