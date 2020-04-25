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Заражено — 2 890 360 (в РФ — 74 588), смертей — 201 501. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек
Во всем мире общее число людей, умерших от коронавируса, превысило 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
На первом месте по числу умерших находятся США, где от COVID-19 скончались около 52 тысяч человек. На втором — Италия (более 26 тысяч умерших), на третьем — Испания, где скончались почти 23 тысячи пациентов с COVID-19. Заразились коронавирусом более 2 млн 860 тысяч человек, вылечились — свыше 810 тысяч.
Министр культуры и туризма Италии в интервью La Repubblica заявил, что в мае в стране отроются некоторые достопримечательности, которые смогут обеспечить меры безопасности. По его словам, это произойдет несколько позже окончания карантина (4 мая). Карантинные меры решили ослабить и в ряде других стран: например, в Чехии с 24 апреля отменили запрет на свободное перемещение граждан по стране и выезд из нее, а власти Бельгии объявили о постепенной отмене карантина с 4 мая.
В России, по последним данным оперштаба, число заболевших коронавирусом превысило 74,5 тысячи человек, 681 человек скончался, 6250 — выздоровели. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить жесткие ограничения, введенные в стране из-за пандемии, ещё на две недели.
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