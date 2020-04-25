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Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса
Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин с 25 апреля, так как у ряда монахинь обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.
В сообщении отмечается, что у некоторых монахинь диагностировали простудные заболевания, воспаление легких и был подтвержден коронавирус в начальной стадии. Точное число заразившихся коронавирусом в монастыре не назвали.
«Все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заверили в митрополии.
На территории Нижегородской области подтверждено 1214 случаев заражения коронавирусом, 92 человека выздоровели, восемь пациентов скончались.
Теги:коронавирус, нижегородская область, em
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