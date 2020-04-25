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У семерых эвакуированных в Екатеринбург с мурманской стройки «Новатэка» вахтовиков заподозрили COVID-19
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
У семерых из 300 вахтовиков, вернувшихся в Екатеринбург из Мурманской области, предварительно подтвердился коронавирус. Об этом сообщил в инстаграме глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Он отметил, что первичные результаты рабочих будут перепроверяться в соответствии с правилами диагностики. Заболевшие находятся в камышловской больнице. Остальные прилетевшие вахтовики помещены в обсервацию.
Рабочие, которые были заняты на стройке «Новатэка» в селе Белокаменка, прилетели в Екатеринбург чартером, при этом мурманский оперативный штаб сообщал, что все они прошли 14-дневный карантин и у каждого из них анализы дважды показали отрицательный результат. Однако по прилету 11 пассажиров рейса госпитализировали с симптомами коронавируса, у семерых первичные результаты анализов оказались положительными.
Напомним, на стройплощадке в селе Белокаменка под Мурманском у 686 человек выявлен коронавирус. Всего на территории стройки компактно проживают более 10 тысяч вахтовиков. На этой неделе часть из них подрядчики «Новатэка» стали расселять в гостиницах Мурманска и чартерами вывозить из региона.