Бывшего мэра Пятигорска заподозрили в превышении полномочий

Экс-глава Пятигорска Лев Травнев стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным источника агентства, бывший мэр Пятигорска находится сейчас в следственном изоляторе города.

Собеседник ТАСС рассказал, что по тому же делу задержаны замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Мераб Фахриди и экс-заместитель главы администрации Пятигорска Олег Бондаренко. Дело связано с махинациями с землей. О задержании еще двоих чиновников, не назвав их имен, сообщил и источник Интерфакса.

Травнев возглавлял Пятигорск в течение 11 лет. 16 апреля его вновь назначили на эту должность вместо Андрея Скрипника, который ушел в отставку на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу в городе.

Однако несколько дней назад Травнев ушел с поста, объяснив это необходимостью длительного больничного из-за ухудшения здоровья. Врио главы Пятигорска стал Дмитрий Ворошилов.