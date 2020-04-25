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Заражено — 2 850 897 (в РФ — 74 588), смертей — 198 118. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Еще один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил ТАСС.
Новиков находится в больнице с двусторонней пневмонией. Он рассказал, что высокой температуры у него особо нет.
Ранее коронавирус подтвердился у еще одного депутата от КПРФ Леонида Калашникова. Он тоже находится в больнице. Калашников рассказал, что коронавирусом до него заразился его водитель. По данным источника Интерфакса в Госдуме, с COVID-19 госпитализированы в общей сложности четыре водителя, развозящих депутатов.
Теги:em, депутаты, коронавирус
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