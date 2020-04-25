В московском метро решили временно закрыть вестибюли еще на 13 станциях

Московский метрополитен с 26 апреля закроет вестибюли еще на 13 станциях из-за падения пассажиропотока. Об этом сообщается на его сайте.

Сами станции будут работать, на них можно будет попасть через соседние вестибюли. С 26 апреля будут закрыты некоторые выходы на станциях «Парк культуры», «Фонвизинская», «Шипиловская», «Раменки», «Петровский парк», «Пражская», «Волоколамская», «Зябликово», «Шелепиха», «Солнцево», «Владыкино», «Орехово» и «Верхние Лихоборы».

С 14 апреля в московском метро закрыли некоторые вестибюли на 20 станциях. В московском метрополитене отметили, что на отдельных вестибюлях пассажиров меньше на 93% по сравнению с периодом до начала самоизоляции.

В столице из-за пандемии коронавируса действует режим самоизоляции для граждан, выходить из дома можно в случае крайней необходимости. С 22 апреля для поездок на общественном транспорте, в том числе на метро, необходимо оформить пропуск.