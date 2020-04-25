Кудрин предложил потратить в 2020 году примерно половину средств ФНБ на борьбу с кризисом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал власти больше тратить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«В этом году острота кризиса такова, что нужно побольше тратить: если будет половина (средств Фонда национального благосостояния — ред.) или чуть больше половины — не страшно», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Кудрин рассказал, что правительство планирует использовать средства ФНБ в течение трех лет, он же считает допустимым это сделать в течение двух. Глава Счетной палаты отметил, что сейчас важно смягчить последствия пандемии.

Помимо этого, Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период пандемии или же выдавать гражданам продовольственные наборы. Он отметил, что нужно помочь гражданам и бизнесу преодолеть ее пик.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что объем ФНБ на конец этого года составит около 7 триллионов рублей с учетом запланированных трат. При текущих ценах на нефть, по его словам, этого должно хватить до 2024 года. При этом в марте Минфин сообщал, что России запасов прочности хватит по крайней мере на шесть лет при цене на нефть в 25-30 долларов за баррель.