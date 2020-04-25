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Заражено — 2 850 897 (в РФ — 74 588), смертей — 198 118. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В Ставропольском крае умер медик с коронавирусом

Общество

 

В Ставропольском крае скончался медик, который работал с зараженными коронавирусом и у которого подтвердился COVID-19. Об этом сообщили Интерфаксу в краевом Минздраве. 

«У медицинского работника, как и других пациентов с коронавирусом, которые скончались в крае, заражение вызвало обострение тех заболеваний, которые у него были, что и привело к гибели», — уточнили в ведомстве. 

Ранее в петербургской больнице имени Боткина умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого был подтвержден коронавирус. Он тоже работал с пациентами с COVID-19. В этом медучреждении лечится 121 медицинский работник, заразившийся коронавирусом. Российские медики сегодня также опубликовали список коллег, умерших во время пандемии, в нем на данный момент 28 человек. 

В Ставропольском крае, по последним данным, подтверждено 385 случаев заражения корнавирусом, 50 человек выздоровели, пятеро – скончались. У четверых умерших, как отмечает Интерфакс, были хронические заболевания. 

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Теги:
em, врачи, ставрополье, коронавирус
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