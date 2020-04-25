Депутата Госдумы от КПРФ госпитализировали с коронавирусом

Депутата Госдумы от фракции КПРФ Леонида Калашникова госпитализировали, у него подтвердился коронавирус. Об этом он сам рассказал Интерфаксу.

У Калашникова высокая температура, к аппарату ИВЛ его не подключили. Глава КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что после первых признаков недомогания депутат был дома и ни с кем не контактировал.

Калашников добавил, что сначала заболел его водитель, депутат заразился от него. «Он уже неделю как заболел, а я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилась (болезнь — ред.), пришлось госпитализировать», — уточнил депутат.

Собеседник агентства во фракции заявил, что COVID-19 заподозрили у еще одного парламентария от КПРФ Дмитрия Новикова. По данным источника Интерфакса в Госдуме, с коронавирусом госпитализированы в общей сложности четыре водителя, развозящих депутатов.

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 5966 человек, общее число заразившихся в стране превысило 74,5 тысячи. За все время пандемии выздоровели 6250 человек, число умерших с COVID-19 в России достигло 681.