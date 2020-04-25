В тульской колонии коронавирус обнаружили у 11 заключенных

У одиннадцати заключенных тульской исправительной колонии №2 подтвердился коронавирус, сообщает управление ФСИН по региону.

Заразившихся отправили под наблюдение врачей в ведомственную медсанчасть. Заболевание у них протекает без симптомов либо в легкой форме, состояние инфицированных оценивают как удовлетворительное.

Всех контактировавших с зараженными изолировали и протестировали на COVID-19. В пресс-службе уточнили, что вирус у заключенных обнаружили во время профилактической проверки всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных с признаками ОРВИ.

На этой неделе коронавирус также подтвердился у заключенного мурманской колонии. Сотрудников ИК обязали в течение двух недель не покидать ее территорию, чтобы не допустить распространения заболевания. Кроме того, в начале апреля инфекцию выявили у работника рязанской колонии, который после поездки в Тайланд вышел на работу.

Ранее члены Совета по правам человека при президенте призвали освободить из колоний всех заключенных, имеющих право подать на УДО. По словам правозащитников, ситуация по коронавирусу в исправительных учреждениях ухудшается, а в судах из-за карантина не работает механизм условно-досрочного освобождения. «Новая газета» на платформе Change.org также потребовала освободить обвиняемых в ненасильственных преступлениях, петицию подписали почти 7 тысяч человек.