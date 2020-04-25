Жителя Карачаево-Черкесии обвинили в финансировании терроризма в день, когда он освободился после 16 лет заключения

Житель Карачаево-Черкесской республики Аслан Санашоков, в 2004 году приговоренный к 16 годам лишения свободы за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, накануне не смог выйти из колонии. В день освобождения ему было предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Об этом «Новой газете» рассказали его адвокат и супруга.

«Мы с адвокатом и родственниками ждали его у КПП колонии №11 Ставропольского края с утра. К 11 часам он так и не вышел. В приемной нам сказали, что Аслан выйдет после обеда. Затем нам сказали что он уже освободился, но как? Мы не видели, чтобы он выходил, не сквозь нас же он прошел? Заподозрив неладное, адвокат зашел еще раз внутрь, переговорил с начальством. Через некоторое время на мой номер позвонил человек, представился следователем ФСБ. Он передал трубку мужу, муж сказал, что его обвиняют по ч. 1 ст. 208 УК — в финансировании террористов в Сирии», — рассказала Рузанна Санашокова «Новой газете».

По словам женщины, ее супруга обвиняют в том, что он перевел пять тысяч рублей некому гражданину Абдулаеву в Сирию. Причем сделал это через посредников.

«Несколько месяцев назад ему подкинули флешку в наволочку в камере, он написал заявление в прокуратуру, но от этого стало только хуже: флешку приобщили к делу против него, в ней якобы обнаружили материалы террористического характера. Во время пребывания Аслана в колонии было опрошено около 15 человек, и ни один человек не сказал, что он призывал помогать антиправительственным формированиям в Сирии», — говорит супруга задержанного.

Защитник Санашокова Магомед Абубакаров также заявил, что считает дело о финансировании терроризма сфабрикованным.

«Говорят, что флешкарта от 2014. На ней есть какая-то информация, которую якобы Санашоков скопировал и хранил у себя. Какой-то список, неизвестным способом скопированный с 2014 года по 2020 на его спальном месте. Где, как он скопировал список в колонии? Он 16 лет просидел в тюрьме, откуда он мог знать Абдуллаева с Сирии?», — говорит адвокат.

В управлении ФСБ по Ставропольскому краю задержание Аслана Санашокова пока не комментируют.

Артур Боков