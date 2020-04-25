В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 74,5 тысячи.

За сутки выздоровели 682 человека, 66 человек скончались. Общее число тех, кто уже справился с болезнью, составило 6250, а ее жертвами с начала эпидемии в стране стал 681 человек. Медики провели в общей сложности 2,7 млн тестов на наличие вируса.

Москва остается лидером по числу новых случаев заражения (+2612), за ней идет Подмосковье, где за последние сутки инфекция подтвердилась у 605 человек. В Петербурге коронавирус обнаружили еще у 215 человек. Число пациентов с COVID-19 также увеличилось больше чем на сотню в Мурманской области (+193), Дагестане (+157) и Нижегородской области (+118).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне предложила продлить режим самоизоляции в России еще на две недели для борьбы с COVID-19. По ее словам, риски дальнейшего распространения заболевания будут очень велики, если отказаться от соблюдения как минимум еще одного инкубационного периода.

Во всем мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции стали свыше 197 тысяч человек, больше 793 тысяч пациентов выздоровели. США находятся на первом месте по числу зараженных (более 905 тысяч). Там от коронавируса скончались уже больше 50 тысяч человек.