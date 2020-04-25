Министр туризма Болгарии выступила за отмену виз для россиян

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, выступая в эфире bTV, заявила, что «поддерживает идею отмены виз для граждан России», уточнив, что «это особенно необходимо в отношении туристических виз». С идеей отменить их, но только для туристов и только на летний сезон, ранее выступил Национальный совет по туризму Болгарии.

Во время встречи с представителями туристической отрасли она предложила открыть границы для иностранных туристов при условии предъявления ими сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции. Вместе с тем министр заявила, что Болгария будет настаивать на принятии единого решения Евросоюза о передвижении туристов этим летом. Ангелкова сообщила также, что, как она надеется, летний сезон в стране начнется 15 июня и продолжится в июле и августе.

Многие эксперты не согласны с таким прогнозом, хотя динамика распространения эпидемии в Болгарии наиболее оптимистичной на всех Балканах: общее число случаев заражения коронавирусом составило 1 234, а количество летальных исходов всего — 54.

Что касается гостиничного и ресторанного бизнеса в Болгарии, то он переживает серьезный кризис: каждый пятый из так называемых «новых безработных», уволенных в результате эпидемии, был занят в этом секторе. Вместе с тем, российские туристы не делают решающего вклада в доходы болгарской туриндустрии: согласно данным Национального института статистики, в 2019 году туристов из России в Болгарии было около 450 тысяч, в то время как из Румынии – 1,29 млн, Греции – 1,17 млн и Германии – 760 тысяч.