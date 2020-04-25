Организатор «коронавирусной» вечеринки в Екатеринбурге записал видеообращение с извинениями

Организатор тайной вечеринки в Екатеринбурге Станислав Словиковский записал видеообращение, в котором призвал не провоцировать правоохранительные органы на ужесточение санитарно-эпидемиологических мер.

«Я призываю всех соблюдать меры самоизоляции. Не организовывать и не принимать участие в массовых мероприятиях, которые в настоящий момент могут создавать угрозу распространения коронавирусной инфекции. Считаю, что когда врачи трудятся в ежедневном режиме, мы не должны подвергать риску ни себя, ни своих близких. Прошу всех воздержаться от проведения несанкционированных вечеринок», — заявил он на видео, которое публикует портал «66.ru».

«Коронавирусная» вечеринка прошла в Екатеринбурге 17 апреля.

В ней приняли участие около 30 человек. В ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что Словиковский, которым после мероприятия заинтересовались правоохранительные органы, добровольно пришел в полицию. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.6 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).