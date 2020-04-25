Свердловский омбудсмен объяснила закрытие паллиативных отделений заботой о пациентах

Закрытие екатеринбургского хосписа вызвано не только необходимостью в увеличении коечного фонда для больных коронавирусом, но и заботой о пациентах. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня наши правозащитники, слышите, наверное, много говорят: опасно такое скопление людей, даже в колониях, давайте устроим амнистию. Сегодня очень опасно, не дай бог, получить внутрибольничное заражение. Поэтому то, что сегодня тяжело больные люди оказались в семье, со своими близкими, с одной стороны, хорошо. Сейчас, когда у семьи тоже есть возможность находиться дома», — заявила омбудсмен в комментарии для областного оперативного штаба по коронавирусу

Она попросила от граждан понимания и подчеркнула, что решение о закрытии хосписа приняли не только из-за необходимости в дополнительных койках, но также из опасения за жизнь пациентов, которые относятся, «наверное, к самой серьезной группе риска». По словам Татьяны Мерзляковой, власти региона также думают о роспуске других паллиативных отделений.

«Например, в Карпинске у нас есть инфекционное паллиативное отделение, где лежат все тяжело больные с ВИЧ-инфекцией. Об этом отделении тоже думаем, как бы распустить домой, но там много тех, кто вышел из мест лишения свободы и им некуда идти, поэтому они остаются в отделении», — сказала омбудсмен.

Единственный в Екатеринбурге хоспис был закрыт накануне, 24 апреля. Его помещения перепрофилировали для размещения больных коронавирусом. Пациентов перевели в паллиативные отделения других больниц Свердловской области.

Закрытие хосписа вызвало протест среди сотрудников благотворительных фондов. По словам директора «Фонда Ройзмана» Степана Чиганцева, койки хосписа для размещения больных коронавирусом «прямо сейчас» не нужны, так как в регионе нет такого количества заболевших, с которым бы не справлялись ранее отведенные под COVID-19 медицинские учреждения.

По мнению волонтеров, закрытие хосписа было связано с необходимостью отчитаться об увеличении коечного фонда под COVID-19 перед федеральными властями.