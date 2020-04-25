«Роскосмос» успешно запустил с Байконура к МКС «ракету Победы»

Около 5 утра мск с космодрома Байконур к Международной космической станции успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», сообщает «Роскосмос».

Запуск посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ракете-носителю дали название «ракета Победы». Корабль доставил на МКС 2,5 тонны груза: топливо, сжатые газы, контейнеры с продуктами и воду, медикаменты, приборы для научных экспериментов и многое другое. Вместе с полезными грузами экипаж станции получил праздничную символику, посвященную 75-летию Победы.

Стыковка с МКС произошла спустя 3 часа и 20 минут от старта. В «Роскосмосе» отмечают, что это делает космический корабль самым быстрым в истории полетов к МКС. Перед запуском «Прогресс» дополнительно дезинфицировали, чтобы не допустить проникновения коронавируса на станцию.

На борту находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Они прибыли туда на пилотируемом корабле «Союз МС-16», который запустили 9 апреля.