Житель Хакасии, нарушивший самоизоляцию после возвращения из Москвы, заразил коронавирусом 34 человека

Житель Хакасии, вернувшийся из Москвы и нарушивший режим самоизоляции, заразил коронавирусом 34 человека. Об этом в своем инстаграме сообщил глава республики Валентин Коновалов.

После возвращения из Москвы мужчина самоизолировался дома. Однако впоследствии, находясь в нетрезвом состоянии, он получил травму и обратился за помощью. Мужчина не предупредил медиков о своем прибытии из столицы, его доставили в травматологическое отделение Абаканской больницы.

При поступлении у него не было признаков респираторного заболевания, но позже тест подтвердил наличие коронавируса. В результате в Абаканской больнице произошел самый крупный очаг заражения в Хакасии.

Кроме того, сегодня правительство Приморья сообщило о заболевании 11 сотрудников скорой помощи в Находке. Среди заразившихся персонал, который был задействован в оказании медицинской помощи, и уборщицы. У большинства из них заболевание протекает бессимптомно.

Всего в Приморском крае зарегистрировано 220 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли, 23 пациента уже вылечились. В Хакасии подтвержден 151 случай заболевания. Десять человек уже выздоровели, один пациент скончался.