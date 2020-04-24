В Тольятти власти заподозрили медсестру в заражении пациентов психдиспансера

В Тольятти медики зафиксировали очаг коронавирусной инфекции в одном из городских психоневрологических диспансеров. Источником заражения могла стать медсестра, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сейчас в медучреждении находится 21 человек с положительным тестом на коронавирус, среди них пять медработников и 16 пациентов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Местные власти утверждают, что в диспансер инфекцию могла занести медсестра, которая в нарушение правил встретилась с приехавшим из-за рубежа сыном и после этого отправилась на работу.

«Я хотел бы понимать, как можно привлечь к ответственности сотрудницу, которая не выполнила санитарно-эпидемиологические требования», — прокомментировал ситуацию глава региона Дмитрий Азаров, который отметил, что за произошедшее должен отвечать и главный врач медучреждения.

Сейчас в Самарской области выявлено 185 случаев заражения коронавирусом, один мужчина в возрасте 74 лет с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями скончался. С начала распространения пандемии некоторые больницы в регионах стали очагами заболевания: такая история случилась в Коми, где коронавирусом заболели пациенты хирургического отделения, в Перми, в Башкирии, а также в Челябинской области, где инфекцию обнаружили у 36 медработников больницы города Златоуст.