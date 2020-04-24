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Заражено — 2 798 763 (в РФ — 68 622), смертей — 194 994. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В Москве скончался еще 41 пациент с коронавирусом

Общество

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За сутки в Москве скончался еще 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Среди новых жертв COVID-19 — пациенты в возрасте от 34 до 92 лет. Самый молодой из них был госпитализирован с двусторонней нижнедолевой пневмонией, он также страдал сахарным диабетом. У остальных пациентов также были сопутствующие заболевания, среди которых хронический пиелонефрит, вирусный гепатит и лейкоз.

Таким образом, по всей России умерли 656 граждан, у которых медики выявили ранее неизвестную инфекцию. Из них 366 человек были пациентами московских коронавирусных стационаров. Всего на сегодняшний день в стране более 68,5 тысячи заболевших COVID-19.

Для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве, как и в большинстве других регионов, до конца апреля ввели режим всеобщей самоизоляции. По мнению главы Роспотребнадзора, ограничительные меры следует продлить как минимум еще на две недели.

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Теги:
sn, москва, жертвы, коронавирус
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