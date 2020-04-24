В пермской больнице РЖД выявили очаг коронавирусной инфекции 

В Перми очаг коронавирусной инфекции выявили в больнице «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги. Об этом сообщает оперативный штаб Пермского края по борьбе с коронавирусом.

С начала недели у 11 сотрудников и 37 пациентов врачи заподозрили COVID-19, а первый подтвержденный случай был зафиксирован 20 апреля в терапевтическом отделении. На следующий день его и кардиологическое отделение закрыли для приема.

Из ранее выписанных граждан диагноз подтвердился у 26 человек. В стационаре на карантине остаются 32 пациента с отрицательным результатом и 7 сотрудников — с положительным. К работе в больнице приступили 10 медработников вахтовым методом.

В министерстве здравоохранения региона «Новой газете» заявили, что больница является частной и не входит в систему государственного здравоохранения Пермского края. «Экстренные случаи в рамках ОМС этой больницей принимаются, в приказах маршрутизации клиника есть, скорая помощь туда пациентов направляет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в «РЖД» сообщали, что терапевтическое и кардиологическое отделения больницы «РЖД-медицина» в Перми начали прием пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19 и обслуживают по «скорой» многие районы города. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 318, выздоровели 52 человека, четверо умерли. Еще 1930 жителей Прикамья остаются на карантине по предписанию главного санитарного врача.