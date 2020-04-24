Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продлить жесткие ограничения как минимум еще на две недели 

Жесткие ограничения, введенные для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в России, необходимо продлить как минимум еще на две недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать все еще как минимум один инкубационный период», — заявила она в ходе совещания.

По ее мнению, россиянам в ближайшее время не стоит ожидать отмены ограничений, так как пик заболевания в стране пока еще не пройден. Попова также не исключила, что российские власти могут и ужесточить уже принятые меры, если граждане будут игнорировать уже введенные запреты.

Ранее о необходимости продлить режим самоизоляции говорил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения. По его словам, пока что говорить о выходе на плато рано: снижение числа заразившихся в столице в лучшем случае можно будет наблюдать лишь с июня. По данным эксперта, переломный момент может наступить уже в середине мая, однако лишь при условии, что граждане будут соблюдать ограничительные меры.

Из-за пандемии сейчас в большинстве регионов страны введен режим всеобщей самоизоляции, Россия закрыла международное авиасообщение и границы. В стране уже больше 68,5 тысяч заболевших, а число умерших пациентов с COVID-19 превысило 600.