Глава Коми во второй раз за месяц сменил руководство республиканского Минздрава

Врио главы Коми Владимир Уйба вновь сменил руководителя республиканского министерства здравоохранения. О кадровых перестановках в местном Минздраве Интерфаксу сообщили в пресс-службе губернатора.

Новым главой ведомства теперь станет Борис Александров, который до этого занимал должность замминистра здравоохранения республики. До назначения на этот пост он работал в структурах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое раньше возглавлял Уйба.

Кадровые перестановки начались в республике в начале апреля, когда губернатор Сергей Гапликов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе подал в отставку. Его место занял Уйба, который назначил на пост министра здравоохранения Коми Викторию Филин из ФМБА. Сейчас он решил сменить и ее.

С начала распространения пандемии коронавируса в стране число заболевших в республике начало стремительно расти. Первым и самым крупным очагом распространения болезни стала Эжвинская больница, которая впоследствии была закрыта на карантин. Сейчас в регионе зафиксировано 553 случая заражения COVID-19, четыре пациента с таким диагнозом скончались, еще 28 вылечились.