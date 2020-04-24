В Москве таксист избил пассажирку из-за не читаемого QR-кода на пропуске. Глава СК поручил начать проверку

В Москве водитель такси избил пассажирку, так как у нее не считывался QR-код на выход из дома. Первым об этом сообщил телеграм-канал «112».

В Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с пропуском.



По словам пострадавшей, водитель не смог считать её QR-код, затем силой вытащил из авто и начал бить кулаками по голове. pic.twitter.com/vunK7KZ8Fh — Elena В® ⚜️3800⚜️ (@B_Elena__) April 24, 2020

На опубликованной записи видно, как водитель силой вытащил женщину из автомобиля и несколько раз ударил ее. Инцидент произошел в районе Бибирево. В местном отделении МВД сообщили, что им поступили заявления от таксиста и пассажирки, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. Полиция начала проверку.

Конфликт, как следует из видео, произошел в автомобиле «Яндекс.Такси». Департамент транспорта Москвы потребовал от компании разъяснений. В пресс-службе «Яндекс.Такси» утверждают, что такси было вызвано через другой сервис. «Насколько нам известно, девушка вызвала такси через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом», — заявили в компании.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и доложить об этом. В случае наличия оснований он распорядился незамедлительно организовать процессуальную проверку.

С 15 апреля в Москве для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Таксисты должны проверять его с помощью специального приложения «Помощник Москвы». Пешеходам пропуска пока не нужны.