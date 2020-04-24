Экс-депутата Госдумы Волчека и его бизнес-партнера арестовали по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал до 22 июня бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о покушении на крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК), сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Фото предоставлено пресс-службой суда.

Аналогичное решение суд принял и в отношении его бизнес-партнера Зураба Плиева. По информации ТАСС, он дал признательные показания. Официально фабула дела не раскрывается.

«Коммерсант» со ссылкой на источники утверждает, что потерпевшим оказался экс-совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов. После банкротства организации в 2016 году и исчезновения около 9,5 млрд рублей активов правоохранительные органы возбудили дело. По данным издания, Волчек и Плиев за 1,4 млн евро пообещали Розову помочь избежать уголовной ответственности.

«Коммерсант» пишет, что представитель бизнесмена должен был передать деньги 22 апреля в офисе Плиева, однако этому помешали сотрудники ФСБ. Газета отмечает, что в бумажной «кукле» настоящими оказались только 8 млн рублей.

Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, а также был депутатом петербургского ЗакСа четвертого созыва. В 2016 году он вышел из партии ЛДПР и на следующих выборах безуспешно пытался вернуться в парламент от «Справедливой России».