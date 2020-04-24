Собянин попросил привлечь студентов-медиков для борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин попросил правительство подготовить приказ о направлении студентов-медиков четвертых и пятых курсов на практику в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работы. Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно», — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Собянин отметил, что студенты медвузов — «ребята мотивированные», у которых есть уже достаточно хорошие знания. По его мнению, так они смогут посмотреть на практике, что такое медицина. «Мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации», — добавил он.

О привлечении к борьбе с коронавирусом студентов-медиков и практикантов еще в конце марта распорядился президент Владимир Путин. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, с учетом тех, кто завершает свое образование в медицинских учебных заведениях, врачей-ординаторов и аспирантов «мы можем мобилизовать фактически дополнительно более 40 тысяч медработников».