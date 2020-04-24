Житель Забайкалья умер после того, как ему отказали в медпомощи из-за отсутствия симптомов инфекции

Минздрав Забайкальского края начал проверку по факту отказа в медпомощи из-за отсутствия симптомов инфекции 59-летнему местному жителю, жаловавшемуся на боли в сердце. Об этом «Новой газете» сообщила юрист «Зоны права» Анастасия Коптеева.

Житель поселка Шерловая гора Борзинского района Валерий Кабаков умер накануне. До этого его несколько дней мучили сильные боли в сердце, но медики серьезных проблем не нашли. По словам жены Кабакова, 20 апреля фельдшер прописал ему лекарства и отправил домой без проведения УЗИ.

23 апреля состояние мужчины ухудшилось. Дом Кабаковых находится рядом с участковой больницей, поэтому его жена выбежала на улицу и обратилась к бригаде скорой помощи, чья машина стояла поблизости. Однако медики заявили, что им позволено оказывать помощь только инфекционным больным. При этом в поселке, как уточняет юрист, до сих пор нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Другая карета «скорой» приехала к Кабакову только через 45 минут, так как находилась в 30 километрах от населенного пункта. Медики сделали мужчине ЭКГ сердца и приняли решение о госпитализации. У сотрудников скорой помощи не было дефибриллятора и кислорода, и Кабаков умер дома.

По словам Коптеевой, на Шерловую гору и соседний поселок оставили только две бригады скорой, одна из которых работает только с инфекционными больными. Кроме того, в участковой больнице в Шерловой горе отменили дежурство врачей, теперь их забирает из дома машина «скорой» после получения вызова.