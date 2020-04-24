Евросоюз призвал российские власти осудить угрозы Кадырова спецкору «Новой» Елене Милашиной

Европейский союз призвал российские власти осудить угрозы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, а также расследовать февральское нападение на нее в Грозном. Ранее этого требовали известные российские правозащитники и омбудсмены Франции и Германии.

«ЕС решительно осуждает любые угрозы, словесные нападки и насилие в отношении журналистов, выполняющих свою работу. В последние годы мы наблюдаем сокращение пространства для деятельности независимых журналистов и гражданского общества в Российской Федерации, — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. — Мы ожидаем, что Российская Федерация... обеспечит безопасные условия, в которых журналисты смогут работать, не опасаясь расправы».

Кадыров выступил с угрозами журналистке «Новой газеты» после выхода ее материала о ситуации с коронавирусом в Чечне. В статье говорилось о массовых задержаниях нарушителей режима самоизоляции и о том, что местным врачам не хватает средств защиты. «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите», — обращался Кадыров к федеральным властям в своем инстаграме. В Кремле говорили, что не увидели «ничего необычного» в угрозах Милашиной, и отказывались реагировать на действия чеченского руководства.