Начальник новосибирского главка МВД подал в отставку после публикации «планов» участковых по нарушителям самоизоляции

Руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку, сообщили Интерфаксу в пресс-службе территориального управления. На рапорте об увольнении уже стоит виза министра внутренних дел Владимира Колокольцева, добавляет «Коммерсант».

Сибирские издания напоминают, что в начале этой недели в сети были опубликованы аудиозаписи, предположительно, от главы отдела участковых Новосибирска Елены Устиновой, в которых она давала указание составлять протоколы о нарушении самоизоляции «на всех поголовно» — по десять с каждого района.

На этих записях женщина говорила, что «приказ поступил от Юрия Юрьевича» (имя и отчество Стерликова). В главке МВД после этого не стали подтверждать подлинностей аудио, но объявили о служебной проверке. Глава пресс-службы новосибирского МВД настаивает, что отставка Стерликова никак не связана с этим инцидентом.

В начале недели претензии к соблюдению режима самоизоляции в Новосибирске были и у областного Следственного комитета. Ведомство в пресс-релизе пригрозило чиновникам уголовными делами за прогулки жителей по городу. Источники «Тайги.Инфо» тогла говорили, что поводом для этого стал репортаж «Первого канала» об ажиотаже в парках на прошлых выходных.