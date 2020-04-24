Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Последний раз на таком уровне она была в 2014 году.

«Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть», — объясняет ЦБ. По его прогнозу, годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и в дальнейшем стабилизируется на уровне 4% .

Банк России также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в случае развития ситуации по базовому прогнозу. В феврале ЦБ установил ключевую ставку на уровне 6%, в марте ее оставляли без изменений.

Регулятор прогнозирует снижение ВВП на 4-6% в 2020 году. В дальнейшем ЦБ рассчитывает на восстановительный рост российской экономики — на 2,8-4,8% в следующем году и 1,5-3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов за баррель в этом году и ее повышение до 35 и 45 долларов в следующие два года соответственно.

После объявления ЦБ о снижении ключевой ставки российская валюта укрепилась. Так, курс евро на время опускался ниже 80 рублей впервые за неделю — до 79,9. Доллар также незначительно отреагировал на снижение ставки и опустился с 74,69 рубля до 74,2.

10 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге для журналистов не исключила, что в ближайшее время ключевая ставка может быть снижена. Международный валютный фонд же на прошлой неделе оценил глубину падения российского ВВП из-за пандемии в 5,5%, то есть на том же уровне, который сейчас обозначил ЦБ. По прогнозу МВФ, мировая экономика в среднем может упасть на 3%.