Суд оставил в силе приговор чувашскому блогеру, осужденному по делу о хранении детской порнографии

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отклонил жалобу на приговор чувашского блогера и оппозиционера Константина Ишутова, осужденного по делу о хранении детской порнографии. Сам осужденный свою вину не признает и считает дело сфабрикованным из-за критики республиканских властей.

В декабре Верховный суд Чувашии приговорил Ишутова к трем с половиной годам колонии общего режима за хранение детской порнографии на своем компьютере. По другому делу — о реабилитации нацизма (блогер опубликовал запись в фейсбуке с использованием листовки Третьего рейха) — его оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Защитник осужденного Вячеслав Медведев сообщил «Новой газете», что приговор будет обжалован в Конституционном суде. Защита считает, что применение статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма в данном случае противоречит статье Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова.

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Константин Ишутов тем временем будет оставаться в городе Цивильске, в СИЗО №2, где объявлен карантин в связи с пандемией коронавируса. «Новая газета» рассказывала, что он содержится в подвальном блоке, предназначенном для особо опасных преступников — один в двухместной камере.

Друзья Ишутова, чувашские активисты-общественники, считают, что неприемлемые условия Константину были созданы в отместку за его правозащитную деятельность. Помещенный ранее в новый следственный изолятор близ Чебоксар, он помогал сокамерникам писать жалобы и требовал соблюдения прав заключенных.