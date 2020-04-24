Путин перенес дату празднования окончания Второй мировой, несмотря на возражения общественников

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе празднования окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Многие общественные деятели просили его отклонить эту инициативу, поскольку 3 сентября в России вспоминают жертв теракта в Беслане 2004 года.

Так, в президентском Совете по правам человека отмечали, что перенос Дня воинской славы «будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте». «Теперь что, память перекрывается праздником? <...> Они говорили, что Беслан — это трагедия всей страны… Получается, эта трагедия забылась?» — жаловалась сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

Хотя днем окончания войны считается 2 сентября 1945 года, когда руководство Японии подписало капитуляцию на американском линкоре «Миссури», авторы законопроекта ссылались на то, что указ президиума Верховного Совета СССР 1945 года устанавливал именно 3 сентября днем всенародного торжества. Они говорили, что перенести дату их просили ветеранские организации Дальнего Востока.