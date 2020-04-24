«Союзмультфильм» решил вернуть переданные японской компании права на Чебурашку. Им не понравился ремейк в 3D

Российская киностудия «Союзмультфильм» решила вернуть права на мультфильм о Чебурашке, которые 16 лет назад передала японским мультипликаторам SP International. Председатель правления студии Юлиана Слащева рассказала ТАСС, что их не устроило качество первой серии «Чебурашки» в формате 3D.

«Союзмультфильм» уже уведомил японскую сторону, что считает недействительным договор о передаче прав на распространение фильма в Японии до 2023 года. Слащева допустила, что киностудия может поставить решение этого вопроса на государственном и межправительственном уровне.

«Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось, — добавила представитель "Союзмультфильма". — И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!»

Два дня назад японские мультипликаторы опубликовали свой ремейк в формате 3D эпизода «Чебурашки» о знакомстве главных героев. Его выход приурочили к 10-летию японской франшизы кукольного сериала о Чебурашке. На момент публикации материала видео было недоступно на канале мультипликаторов в YouTube. Прошлым летом семья писателя Эдуарда Успенского передала студии «Союзмультфильм» исключительные права на этих персонажей.