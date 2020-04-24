Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы 

Власти Чехии приняли решение открыть границы и сняли ограничение на перемещение жителей по стране. О постепенной отмене мер, введенных для профилактики распространения коронавируса, сообщает Novinky со ссылкой на главу Минздрава Адам Войтех.

Теперь граждане страны смогут выехать за рубеж даже на отдых, однако при возвращении они должны будут отправиться в двухнедельный карантин или предоставить справку об отсутствии в их организме COVID-19. Документ будет действителен не более четырех дней с момента сдачи анализа.

Кроме того, с сегодняшнего дня чешское правительство отменяет ограничения на свободное передвижение по стране и разрешит группам до 10 человек собираться в общественных местах. «Мы смогли исключительно хорошо справиться с пандемией на территории Чешской Республики», — прокомментировал Войтех отмену ограничений.

Напомним, в середине марта Чехия первой из европейских стран закрыла для иностранцев въезд в страну, а также запретила выезжать своим гражданам из-за ситуации с распространением коронавируса. В стране было зафиксировано более 7 тысяч случаев заражения COVID-19, 213 человек скончались.