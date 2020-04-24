В России за сутки обнаружили больше 5800 новых заражений коронавирусом

В России за сутки подтвердились 5849 заражений коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 68,6 тысячи, сообщает оперативный штаб правительства.

Количество летальных исходов из-за вызванных коронавирусом осложнений к утру 24 апреля преодолело отметку в 600 случаев: всего, по официальной статистике, скончались уже 615 пациентов с подтвержденным диагнозом. Из них за последние сутки — 60 пациентов, включая 37 в Москве.

Накануне новых заболевших выявили в 82 регионах. Наибольший прирост, помимо Московского региона и Петербурга, вывили в Дагестане, Краснодарском крае и Нижегородской области (в каждом из них порядка ста случаев). Вылечились почти 680 человек, включая единственного пациента из Ненецкого автономного округа.

Последние три дня количество новых заражений снижалось (с 5642 во вторник до 4774 в четверг). Спад фиксировали и в Москве. При этом на этой неделе врачи предупреждали о росте госпитализаций в Москве больных с коронавирусом — после небольшого спада на прошлой неделе. По оценкам мэрии, такими темпами коечный фонд столичных стационаров заполнится за три недели.