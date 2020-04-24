В Красноярске у здания правительства задержали участников митинга против самоизоляции

В центре Красноярска на площади Революции у здания краевого правительства задержали не менее четырех из нескольких десятков участников митинга против режима «общей самоизоляции». Трансляцию акции вело издание «Проспект мира».

Выступавшие участники акции жаловались на то, что сейчас они не могут работать и содержать себя. Они требовали отменить режим самоизоляции, поскольку государственные меры поддержки не могут покрыть их убытки. «Сидим на самоизоляции. Можно сказать выживаем. Я против этой самоизоляции. Штрафы меня не пугают, меня ничего в этой жизни не пугает», — рассказала журналистам издания женщина-парикмахер.

Полицейские говорили находившимся на площади, что они нарушают режим самоизоляции и не выполняют требования полиции. Одна из задержанных кричала, что ей делают больно и требовала ее отпустить. Митингующих увезли в служебном автомобиле, к ним уже направились правозащитники.

Не говорят в какой отдел полиции везут pic.twitter.com/KNBE9IgdCt — Штаб Навального в Красноярске (@teamnavalnykrsk) April 24, 2020

Работа компаний в нескольких отраслях, в том числе в ресторанах и салонах красоты, была приостановлена в конце марта после телеобращения президента Владимира Путина. С 29 марта большинство российских субъектов также ввело ограничения на передвижения по городам. Часть регионов запустила пропускную систему.

В начале недели 20 апреля народный сход с требованием выплат для пострадавших прошел в столице Северной Осетии Владикавказе, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Задержаны были порядка 70 участников; Следственный комитет возбудил дело из-за применения насилия к разгонявшим акцию силовикам, фигурантов в нем пока нет.