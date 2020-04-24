Столичная полиция отчиталась о снижении числа преступлений после введения режима самоизоляции

С начала апреля в столице снизилось число зафиксированных преступлений. Такие данные представили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

По данным правоохранителей, общее число жалоб на преступления уменьшилось на 9,5%. Московские полицейские стали меньше получать жалоб на квартирные кражи. Это может быть обусловлено тем, что большинство жителей города не покидают своих домов.

Кроме того, в столице резко снизилось число грабежей и разбойных нападений (более чем на 65%). Сократились на 47,6% и случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Улучшилась ситуация и на дорогах: сотрудники ГИБДД зафиксировали снижение в два раза количества дорожно-транспортных происшествий. Также почти на 60% упало число пострадавших в ДТП.

Такую динамику, вероятно, можно связать с введением ограничительных мер в столице, где в рамках режима всеобщей самоизоляции запустили систему спецпропусков для поездок на общественном и личном транспорте. Кроме того, потенциальных преступников может отпугивать увеличение числа полицейских патрулей на улицах, которые следят за тем, чтобы граждане не выходили на улицу без уважительной причины.