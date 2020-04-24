У Курского вокзала вновь задержали волонтеров во время раздачи еды бездомным

В Москве в сквере у Курского вокзала накануне вечером полицейские задержали православных волонтеров, раздававших еду бездомным. Из ОВД по Басманному району их отпустили только ночью с протоколами о нарушении самоизоляции, сообщили в соцсетях представители волонтерской организации «Курский вокзал. Бездомные, дети».

Сотрудники полиции приехали к месту раздачи еды около 19:30 мск, рассказал журналист канала «Спас» Александр Егорцев. «Суп успели раздать, а когда чай стали разливать, приехала полиция», — добавляет директор «Дома друзей» Лана Журкина.

Они начали говорить волонтерам, что те создают толпу, и доставили четырех из них в отделение. Задержаны были представитель организации Ольга Александровская, а также волонтеры Яковоапостальского и Воскресения Словущего храмов. Еще двум волонтерам автоинспекторы выписали штраф за неправильную парковку.

В пресс-службе московского главка МВД заявили, что они не соблюдали указ мэра о режиме самоизоляции, не обеспечили соблюдение мер безопасности и «действовали без соответствующего пропуска». В организации настаивают, что спецпропуска были у всех, а ожидающие еды люди были выстроены на расстоянии друг от друга.

Две недели назад на этом же месте задержали участников акции «Еда вместо бомб». Хотя волонтеры следили за дистанцией в очереди и обрабатывали руки антисептиком, двоих из них так же доставили в отделение для составления протоколов о нарушении самоизоляции.