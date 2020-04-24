Конгресс США одобрил пакет мер почти на 500 миллиардов долларов для поддержки экономики 

Палата представителей Конгресса США проголосовала за пакет антикризисных мер, направленных на поддержку экономики страны в период пандемии. На это будет выделено 484 миллиарда долларов, сообщает New York Times.

Средства пойдут на поддержку малого бизнеса, который столкнулся с кризисом из-за коронавируса: 320 миллиардов долларов предполагается потратить на программу льготного кредитования для предпринимателей. Благодаря этому многие из них смогут выплатить зарплаты своим сотрудникам.

Еще 75 миллиардов долларов будут направлены на финансирование больниц, которым необходимы дополнительные медикаменты и оборудование для лечения пациентов с коронавирусом. На систему тестирования на COVID-19 выделили 25 миллиардов.

Напомним, что в конце марта США одобрили пакет мер на рекордные 2,2 триллиона долларов для поддержки экономики. В том числе, более 350 миллиардов направили на займы для малого бизнеса, сейчас деньги на это уже закончились.

Для того, чтобы проголосовать за выделение дополнительных средств, конгрессменам пришлось вернуться из своих штатов в Вашингтон. Во время голосования их разбили на несколько групп для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Сейчас в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, более 869 тысяч заболевших COVID-19, из них более 49,5 тысяч человек скончались. По числу зафиксированных случаев коронавируса США занимает первое место в мире.