В Москве скончались еще 37 пациентов с коронавирусом, число жертв в столице превысило 300 

За сутки в Москве скончались еще 37 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Скончавшимся было от 37 до 86 лет. Врачи также выявили у них сопутствующие заболевания: атеросклероз, хронический бронхит и сахарный диабет, а у одной из умерших пациенток был синдром Дауна. Самый молодой среди них — 37-летний мужчина — поступил в медучреждение с двусторонней полисегментарной пневмонией.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 325, всего в стране зафиксировано 592 летальных исхода. На данный момент в стране более 62,5 тысячи зараженных COVID-19, более 33,5 тысячи пациентов находятся в Москве.

На этой неделе в Москве врачи наблюдали рост госпитализаций больных с коронавирусом. О том, что в стационарах стремительно увеличивается число новых пациентов, сообщили главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главрач Филатовской больницы Валерий Вечорко. Многих из них медики пока что не спешат выписывать.

Для того, чтобы как можно больше москвичей смогли получить квалифицированную медпомощь, накануне одна из университетских больниц МГМУ им. Сеченова была переоборудована в коронавирусный стационар. Несколько дней назад также была открыта построенная за месяц больница в поселении Вороновское в Новой Москве.