В Москве прекратили административное дело за выгул собаки в 500 метрах от дома

В Москве прекратили производство по административному делу за выгул собаки дальше, чем в ста метрах от дома (3.18.1 КоАП города) из-за «малозначительности деяния». Об этом «Новой газете» рассказала юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

Это собака Маргоша. Ее вместе с хозяйкой Светланой задержали в Москве и доставили в ОВД



Хозяйка объясняла полицейским, что возле ее дома нет места для выгула, поэтому ей пришлось отойти на 500 метров. Это не помогло — на неё возбудили дело о нарушении самоизоляции pic.twitter.com/Guv70LCtdc — Правозащита Открытки (@orpravo) April 23, 2020

Ее подзащитную, Светлану Целикову, задержали 13 апреля во время прогулки с собакой, доставили в ОВД Аэропорт и составили на нее протокол за нарушении режима «самоизоляции». В протоколе было сказано, что женщина выгуливала собаку «на расстоянии более 530 метров от места фактического проживания». Спустя 10 дней дело рассматривали в Объединении административно-технических инспекций.

«Сначала Светлану отказывались слушать, мол, и так все ясно, но она отстаивала свои права и заявила, что в самом ОАТИ не соблюдается указ об обеспечении социального дистанцирования. Тогда ОАТИ вызвало полицию, заявив, что Светлана ведет себя слишком эмоционально. Полиция приехала, выслушала, встала на сторону Светланы, и уехала. После этого ОАТИ вручило постановление о прекращении дела», — пояснила юрист.

В начале апреля в Москве суд оштрафовал на тысячу рублей 42-летнего москвича Иисуса Воробьева, задержанного на Патриарших во время прогулки с собакой, за неповиновение сотрудникам полиции. Полицейские выдвинули ему претензии в нарушении режима самоизоляции. В ходе перепалки Воробьева задержали и увезли в отделение. Его собака осталась одна на улице и позднее сама дошла до подъезда дома, где ее забрала супруга задержанного.