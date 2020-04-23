В Москве пообещали штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте

В Москве контролеры вместе с полицейскими начали проводить рейды по выявлению нарушений обязательной дистанции в полтора метра. Об этом ТАСС сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

В госучреждении напомнили, что за несоблюдение социальной дистанции грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Выявлять нарушителей помогут наклейки «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь» на местах для сидения, которые показывают, на каком растоянии пассажирам необходимо находиться друг от друга, пояснили в ГКУ «Организатор перевозок».

О том, что москвичи должны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах и в транспорте, говорится в изданном в конце марта указе мэра столицы Сергея Собянина. В документе отмечалось, что правило не распространяется на поездки в такси и на личном автомобиле.