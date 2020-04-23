На жительницу Ростова-на-Дону завели дело о контрабанде за продажу средств для похудения с запрещенным веществом в составе

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело на местную жительницу, заказавшую на продажу медицинские препараты для снижения веса, в состав которых входит запрещенное вещество. Об этом сообщается на сайте южной оперативной таможни.

После того, как таможенники обнаружили в препаратах для похудения, прибывших из Казахстана, «сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой свыше 3,4 кг» против женщины возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ (ч.1 ст. 226.1 УК) и незаконном обороте сильнодействующих средств в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК).

По версии следствия, женщина в своем интернет-магазине в инстаграме «под видом косметических средств» продавала препараты для похудения с запрещенным веществом в составе. Дома у фигурантки дела изъяли лекарства, в состав которых входит более 2,8 кг сибутрамина, а также блокноты и тетради, в которых находились рукописные записи для ведения бухгалтерского учета.

В прошлом году в Оренбургской области двух местных жительниц, которые заказали препарат для снижения веса из Казахстана, признали виновными в контрабанде сильнодействующих веществ. Одна из них получила 1,5 года исправительной колонии общего режима.