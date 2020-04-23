Мишустин уволил матерившегося в аэропорту Ижевска замглавы Минпромторга

Премьер Михаил Мишустин уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после скандала в аэропорту Ижевска. Об этом сообщается в телеграм-канале партии «Единая Россия».

Ранее Овсянникова исключили из «Единой России» и отстранили от работы. «Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В начале апреля на чиновника составили протокол за нарушение общественного порядка в Ижевске, где он разразился нецензурной бранью в ответ на просьбу сотрудницы местного аэропорта предъявить посадочный талон.