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Мишустин уволил матерившегося в аэропорту Ижевска замглавы Минпромторга
Премьер Михаил Мишустин уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после скандала в аэропорту Ижевска. Об этом сообщается в телеграм-канале партии «Единая Россия».
Ранее Овсянникова исключили из «Единой России» и отстранили от работы. «Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
В начале апреля на чиновника составили протокол за нарушение общественного порядка в Ижевске, где он разразился нецензурной бранью в ответ на просьбу сотрудницы местного аэропорта предъявить посадочный талон.
Теги:ижевск, увольнения, nt
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