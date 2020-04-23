СМИ: экс-депутата Госдумы Волчека и его бизнес-партнера обвинили в покушении на мошенничество

Экс-депутату Госдумы и петербургского ЗакСа Денису Волчеку, а также его бизнес-партнеру Зурабу Плиеву вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Об этом пишут «Коммерсант» и ТАСС со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что обвинения Волчеку и Плиеву уже предъявили. Следствие считает, что они пообещали московскому предпринимателю за 8 млн рублей решить вопрос о его уголовном преследовании. Источник ТАСС утверждает, что заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов — экс-совладелец признанного банкротом КБ «Ренессанс».

Задержанные вину не признают, отмечают СМИ. В СК официально информацию пока не комментировали.

«Коммерсант» пишет, что Плиева и Волчека доставили вечером 22 апреля из Петербурга в Москву. По данным «Фонтанки», сотрудники центрального аппарата ФСБ пришли к Волчеку в загородный дом вчера рано утром. У него изъяли компьютер и телефон, а после этого экс-депутата повезли в Москву.

Волчек входил в состав Госдумы пятого и шестого созывов, а также был депутатом петербургского ЗакСа четвертого созыва. Волчек был депутатом Госдумы от партии ЛДПР, но в 2016 году, после конфликта, он вышел из партии. К следующим выборам Волчек перешел в «Справедливую Россию», но депутатом Госдумы он не стал. Плиев – гендиректор московской компании «Совюрком».