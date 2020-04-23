Единственный хоспис в Екатеринбурге отдали под отделение для больных с коронавирусом

Единственный в Екатеринбурге хоспис с завтрашнего дня, 24 апреля, прекратит свою работу. Отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы № 2 Екатеринбурга перепрофилируют под инфекционное отделение для больных COVID-19. Об этом «Новой газете» сообщил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Притом, что проблемы с онкологией у нас куда серьезней, чем с коронавирусом, такое решение выглядит совершенно некомпетентным, — сказал он. — В Екатеринбурге есть и другие здания, которые можно использовать под инфекционные больницы. Возьмите полпредство: там работает 15-20 человек. Но это 12 000 квадратных метров. Сотрудников полпредства можно перевести на удаленку, а в здании — оборудовать госпиталь. Люди вам еще и спасибо скажут».

В оперативном штабе по коронавирусу «Новой газете» подтвердили, что место хосписа займет инфекционное отделение.

«Министерством здравоохранения Свердловской области определен перечень медицинских организацией для оказания специализированной помощи пациентам в ситуации с COVID-19 <...> Паллиативное отделение городской больницы № 2 включено в перечень этих медорганизаций, поскольку его готовность к принятию таких пациентов высока и дооснащение требовалось минимальное», — заявили в штабе.

Там также добавили, что раньше в этом здании проходили лечение дети с инфекционными заболеваниями, и оно соответствует всем нормам и требованиям. Кроме того, там уже смонтирована кислородная разводка и установлены ИВЛ, что важно для лечения тяжелых пациентов. В том числе, отметили в штабе, при принятии решения учитывалась возможность выписки пациентов и перераспределения их в другие медучреждения с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников.

Сотрудники хосписа от комментариев воздержались. По информации «Новой газеты», всего из екатеринбургского хосписа завтра будет выписано 10 человек.