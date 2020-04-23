В Калужской области прекратили расследование смерти военнослужащего, найденного повешенным в кабинете командира части

451-й Военный следственный отдел СК по ракетным войскам стратегического назначения прекратил расследование смерти 21-летнего контрактника Сергея Сафонова, которого осенью нашли мертвым в воинской части в Козельске Калужской области.

Дело по статье о доведении до самоубийства закрыли «в связи с отсутствием состава преступления», говорится в уведомлении от следователя, копию которого предоставили «Новой газете» в правозащитном проекте «Правозащита Открытки», куда за помощью обращались родственники Сафонова.

Военнослужащего из семьи московского православного священника в октябре обнаружили повешенным на шкафу в кабинете командира части. Хотя в свидетельстве о смерти говорилось, что он умер от асфиксии, независимая экспертиза опровергла эту версию, обнаружив на его теле многочисленные кровоподтеки и свидетельствующие о борьбе ссадины, полученные за несколько дней и даже за несколько часов до смерти.

Мать военнослужащего рассказывала «Коммерсанту», что за неделю до смерти ее сын признался, что его бьют трое сослуживцев: проблемы с ними у Сафонова начались после того, как он пожаловался своему командиру на воровство однополчан. На лицо солдата перед отправкой тела в Москву также нанесли грим, чтобы скрыть синяки, отмечали родственники. Эксперты приходили к выводу, что ефрейтор Сафонов не совершал самоубийства, а был убит, однако следователи отказывались переквалифицировать статью на «убийство».