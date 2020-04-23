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ВОЗ: почти половина жертв коронавируса в Европе были подопечными домов престарелых и других социальных учреждений

Общество

 

Почти половина жертв коронавируса в Европе проживали в центрах долговременного ухода. Такую статистику на онлайн пресс-конференции представил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Это невообразимая человеческая трагедия», — заявил он, уточнив, что страдающие физическими или ментальными заболеваниями, а также пожилые граждане особенно уязвимы к этому вирусу, так как порой они не всегда следуют рекомендациям по охране здоровья из-за забывчивости или неспособности адекватно оценивать происходящее.

Он также отметил, что многие подопечные социальных учреждений сегодня страдают из-за того, что не могут увидеть своих близких из-за карантина. Иногда сталкиваются с пренебрежением персонала и даже с жестким обращением. «Эта пандемия пролила яркий свет на забытые и недооцененные уголки нашего общества», — сообщил он, отметив, что система долговременного ухода в европейских странах должна быть реформирована.

Клюге напомнил, что почти половина случаев заболевания COVID-19 —более 1,2 миллиона — приходится сейчас на Европейский регион. Всего на сегодняшний день в Европе скончались 109 952 пациента с COVID-19.

Теги:
sn, дома престарелых, европа, коронавирус
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