Роспотребнадзор подготовил план постепенного открытия ресторанов и кафе

Росподребнадзор подготовил план постепенного возвращения к работе кафе и ресторанов, которые закрылись из-за ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавируса. Снимать ограничения будут в три этапа, сообщили представители надзорного ведомства агентству РИА Новости.

Первый этап предполагает, что параллельно с отменой самоизоляции начать работу разрешат маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров. Такие заведения смогут одновременно принять у себя не более 10 человек. За каждым столиком будут сидеть 1-2 гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.

Затем, когда в стране наметится тенденция к снижению числа заболевших, вернутся к работе кафе, которые могут принять до 20 посетителей. На втором этапе гражданам даже разрешат провести банкет, однако по-прежнему за одним столиком смогут расположиться максимум два человека. Третий этап предполагает отмену всех ограничений: это станет возможным, когда в отдельном регионе не будет зараженных.

Сейчас все заведения общепита могут работать только на вынос или доставку. Впрочем, сами представители отрасли резко раскритиковали план Роспотребнадзора. Например, основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерcон» Анастасия Татулова в беседе с «Ведомостями» назвала документ «оторванным от реальности», а сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук заявил, что это «контрольный выстрел в голову», так как большинство из рекомендаций надзорного ведомства нереализуемы.