Ливийское правительство нацсогласия обвинило «ЧВК Вагнера» в применении химического оружия

Глава МВД ливийского правительства национального согласия Фатхи Башага заявил, что военные армии Халифы Хафтара вместе с наемниками «ЧВК Вагнера» применяли химическое оружие во время сражений на юге Триполи.

«Ополченцы, связанные с «Вагнером», применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», – сказал Башага накануне на пресс-конференции (цитату приводят турецкое агентство Anadolu и газета Daily Sabah; дату сражения и другие подробности они не упоминают).

Первых бойцов из российской «ЧВК Вагнера» в Ливии заметили осенью 2018 года; вскоре, по разным оценкам, их численность превысила тысячу человек. СМИ, а также высокопоставленные турецкие чиновники настаивали, что российские наемники, помимо обучения солдат из армии Хафтара, также сами учавствуют в сражениях.

Российский МИД поначалу отрицал присутствие россиян в Ливии. В январе 2020 года президент Владимир Путин говорил, что если там и находятся россияне, то они «не представляют интересы российского государства», поскольку не получают от него никаких денег. При этом журналисты-расследователи обращали внимание, что связанный с «ЧВК Вагнера» олигарх Евгений Пригожин через подконтрольные ему фирмы выигрывал госконтракты на несколько сотен миллиардов рублей.